La bastide enchantée : Spectacle Pyrosymphonique Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot, 20 décembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Feu d’artifice tiré sur les plus belles musiques de Noël.

Durée : 20 minutes.

Le marché de Noël sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 21h..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Parc Saint-Cyr

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fireworks set to the most beautiful Christmas music.

Duration: 20 minutes.

The Christmas market will be exceptionally open until 9pm.

Fuegos artificiales al ritmo de la más bella música navideña.

Duración: 20 minutos.

Excepcionalmente, el mercado navideño permanecerá abierto hasta las 21:00 horas.

Feuerwerk, das zu den schönsten Weihnachtsliedern abgefeuert wird.

Dauer: 20 Minuten.

Der Weihnachtsmarkt ist ausnahmsweise bis 21 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47