Tiombô
Dimanche 11 juin, 18h00
Parc Saint-Cloud
Gratuit

Tiombô, qui signifie « tiens bon » et « garde le cap » en créole mauricien, est un projet réunissant le Réunionnais Olivier Araste et le Mauricien Lelou Menwar, accompagnés de Fixi et de Kersley Sham. Le maloya et le sega tambour, deux pratiques associant chant, musique et danse, ancrées dans des cultures créoles proches issues de communautés d'esclaves, se mêlent ici naturellement.

Parc Saint-Cloud
1 avenue de la Grille d'Honneur
Saint-Cloud 92210
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-06-11T18:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

