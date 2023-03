Les sciences participatives, comment ça marche ? Parc Rosa Bonheur Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Les sciences participatives, comment ça marche ? Parc Rosa Bonheur, 18 mars 2023, Nevers. Les sciences participatives, comment ça marche ? Samedi 18 mars, 09h00 Parc Rosa Bonheur Gratuit, Sur inscription À vos jumelles ! C’est le printemps et les premiers chanteurs ont commencé à se faire entendre. L’occasion idéale pour les découvrir au Parc Rosa Bonheur de la ville de Nevers, refuge LPO.

L’occasion aussi de montrer comment on peut participer à des enquêtes et faire de ses observations des données utiles à la préservation de la biodiversité. Activité proposée par la LPO-BFC Parc Rosa Bonheur Parc Rosa Bonheur Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « nievre@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

