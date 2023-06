Fête de la musique – Bal folk et koncerts Parc Roquette, Lyon (69), 21 juin 2023, .

Fête de la musique – Bal folk et koncerts Mercredi 21 juin, 18h00 Parc Roquette, Lyon (69) 0

Bal folk :

1er Groupe (18h-20h) : Tartine **2e Groupe (20h30-22h00) : Arquèthi **

Koncerts :**1er Groupe (22h30-00h) : Missing Statement**Le mot d’ordre de Missing Statement, c’est la bonne humeur (et le rock). Construit et affiné sur des sonorités rock, punk et progressif, le groupe ne passe pas par 4 chemins pour transmettre sa musique.Jouant essentiellement des reprises débordantes d’énergie et de bonne humeur, ils aiment aussi les reprendre à leur sauce pour vous emmener en voyage vers des contrées insoupçonnées…Mais que ce soit sur du rock ou du funk, ce quatuor de musiciens passionés n’a qu’un seul but : s’éclater et éclater le public !

Parc Roquette, Lyon (69) 5, Rue Roquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

