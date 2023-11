Heure du conte à Vendôme Parc Ronsard Vendôme, 20 septembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Moment de détente dans votre médiathèque..

Mercredi 2023-09-20 15:00:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

Parc Ronsard

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A moment of relaxation in your media library.

Un momento de relax en su mediateca.

Moment der Entspannung in Ihrer Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois