Balade nocturne à la découverte des chauves-souris Parc Rochegude Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Balade nocturne à la découverte des chauves-souris Parc Rochegude Albi, 22 septembre 2023, Albi. Balade nocturne à la découverte des chauves-souris Vendredi 22 septembre, 18h45 Parc Rochegude Gratuit, 15 personnes, peu importe l’âge (attention pas de chien) Parc Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « animation@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:45:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00

2023-09-22T18:45:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00 chauve souris Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Parc Rochegude Adresse 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Parc Rochegude Albi latitude longitude 43.922002;2.145988

Parc Rochegude Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/