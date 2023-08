Albi, l’Éden du Midi : Nos jardins de demain Parc Rochegude Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Albi, l’Éden du Midi : Nos jardins de demain Parc Rochegude Albi, 20 septembre 2023, Albi. Albi, l’Éden du Midi : Nos jardins de demain 20 et 21 septembre Parc Rochegude Sur inscription Mercredi 20 septembre 17h : inauguration par le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil et visite commentée du parc en groupe

18h30 : conférence « Évolution de l’art paysager depuis André Le Nôtre », par Roland-Marie Marceron, ingénieur retraité, service des espaces verts de la Ville de Bourges (Espace conférences) Jeudi 21 septembre 17h : visite du parc en groupe

18h30 : conférence « Comment favoriser la biodiversité dans les petits jardins », par Guillaume Laval technicien au service Patrimoine végétal et environnement de la Ville d’Albi (Espace conférences). Parc Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 15 40 »}, {« type »: « email », « value »: « parcs.jardins@mairie-albi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Parc Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 15 40 »}, {« type »: « email », « value »: « parcs.jardins@mairie-albi.fr »}]

