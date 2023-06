Orchestre International du Vetex Parc rives des Sens Marquette-lez-Lille, 15 juillet 2023, Marquette-lez-Lille.

Orchestre International du Vetex Samedi 15 juillet, 17h30, 19h00 Parc rives des Sens Gratuit

En quelques années, l’Orchestre International du Vetex est devenu l’un des collectifs les plus colorés, festifs et surtout transfrontaliers de toute l’Europe.

Une teinte chaude d’afreobeat, des saveurs méditerrannéennes, le parfum des Balkans, des saveurs latino-américaines, une palette de couleurs traditionnelles, des sonorités pimentées.

Ce nouveau spectacle pousse encore plus loin la dimension des influences et des fusions dans un esprit Vetex, toujours plus festif et dansant.

–

Tout public

Durée : 2x1h

17h30 : Parc Rives des Sens, Rue de la Briqueterie

19h00: Eglise Notre Dame de Lourdes, 11 place du Général de Gaulle

–

Buvette et snack sur place

–

Pour y aller :

Bus ligne 14/77R/88/907/908 – Arrêt : Marquette les Alouettes

Vélo (Garage à vélo et atelier de réparation de vélo)

V’Lille : stations Pont de l’Abbaye / St Roch

Covoiturage

–

Atelier de « remise en selle » animé par L’ADAV (Association Droit au Vélo) :

Vous aimeriez vous (re)mettre au vélo ?

L’Aéronef souhaite vous apporter des solutions concrètes pour devenir acteurs d’une mobilité plus durable. Cette formation combinera théorie et pratique pour vous permettre de lever les freins à l’idée d’utiliser son vélo pour circuler en ville :

Conseils personnalisés

Distribution de documentation

Apprentissage des règles de conduite à adopter à vélo pour circuler en sécurité en ville

Découverte des aménagements spécifiques et particuliers à l’usage des cyclistes

17h00 Formation théorique

18h00 Formation pratique

–

Départ : L’Aéronef, Avenue Willy Brandt, 167 Centre Commercial Euralille, 59777 Euralille

Arrivée : Eglise Notre Dame de Lourdes, 11 place du Général de Gaulle

Infos pratiques

Gratuit sur inscription (attention places limitées) : contact@aeronef.fr

Vélos non fournis

Atelier à destination des personnes majeures (possible de venir avec un enfant sous la responsabilité des parents)

Parc rives des Sens rue de la briqueterie, 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@aeronef.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T17:30:00+02:00 – 2023-07-15T18:30:00+02:00

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T20:00:00+02:00

L’Aéronef MEL