Un été au ciné : En corps Parc Ridgway Pau, 23 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cédric Klapisch – France – 2022 – 1h58 – avec Marion Barbeau, Hofesh Shchter, Denis Podalydès

Elisa, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Parc Ridgway avenue des Tilleuls

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cédric Klapisch – France – 2022 – 1h58 – with Marion Barbeau, Hofesh Shchter, Denis Podalydès

Elisa, 26, is a great ballet dancer. She is injured during a performance and learns that she will no longer be able to dance. From that moment on, her life is turned upside down, and Elise has to learn how to repair herself?

– Retreat 10pm to the Foirail in case of rain –

Cédric Klapisch – Francia – 2022 – 1h58 – con Marion Barbeau, Hofesh Shchter, Denis Podalydès

Elisa, de 26 años, es una gran bailarina de ballet. Se lesiona durante una actuación y se entera de que ya no podrá bailar. Su vida da un vuelco y Elisa tiene que aprender a repararse a sí misma..

– Aplazamiento a las 22.00 horas en el Foirail en caso de lluvia –

Cédric Klapisch – Frankreich – 2022 – 1h58 – mit Marion Barbeau, Hofesh Shchter, Denis Podalydès

Die 26-jährige Elisa ist eine großartige Balletttänzerin. Sie verletzt sich während einer Aufführung und erfährt, dass sie nicht mehr tanzen kann. Elisa muss lernen, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen

– Bei Regen um 22 Uhr im Foirail

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pau