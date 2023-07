Un été au ciné – Hestiv’Oc : Cyrano de Bergerac Parc Ridgway Pau, 17 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

J-P Rappeneau – France – 1990 – 2h15 – version doublée en occitan – avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru

Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa cousine Roxane…

En partenariat avec le festival Hestov’Oc.

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . EUR.

Parc Ridgway avenue des Tilleuls

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



J-P Rappeneau – France – 1990 – 2h15 – version dubbed in Occitan – with Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru

The adventures of the famous and turbulent cadet from Gascony, in love with his cousin Roxane…

In partnership with the Hestov’Oc festival.

– Withdrawal 10 pm to the Foirail in case of rain

J-P Rappeneau – Francia – 1990 – 2h15 – versión doblada en occitano – con Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru

Las aventuras del famoso y turbulento joven de Gascuña, enamorado de su prima Roxane…

En colaboración con el festival Hestov’Oc.

– Retraso a las 22:00 h en el Foirail en caso de lluvia –

J-P Rappeneau – Frankreich – 1990 – 2h15 – Okzitanische Synchronfassung – mit Gérard Depardieu, Anne Brochet, Josiane Stoléru

Die Abenteuer des berühmten und turbulenten Kadetten aus Gascogne, der in seine Cousine Roxane verliebt ist…

In Partnerschaft mit dem Festival Hestov’Oc.

– Nachspielzeit 22 Uhr im Foirail bei Regen –

