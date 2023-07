Un été au ciné : Mourir peut attendre Parc Ridgway Pau, 25 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cary Joji Fukunaga – USA – GB – 2021 – 2h43 – vf – avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek.

James Bond est-il immortel ? C’est l’éternelle question posée sur les personnages de légende. Aurons-nous la réponse à la fin du film ? Dans tous les cas, c’est le dernier James Bond incarné par un Daniel Craig toujours aussi efficace.

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-07-25

Parc Ridgway avenue des Tilleuls

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cary Joji Fukunaga – USA – GB – 2021 – 2h43 – vf – with Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek.

Is James Bond immortal? That’s the eternal question asked of legendary characters. Will we find out at the end of the film? In any case, this is the last James Bond film, with Daniel Craig as effective as ever.

– Withdrawal 10pm to the Foirail in case of rain –

Cary Joji Fukunaga – USA – GB – 2021 – 2h43 – vf – con Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek.

¿Es James Bond inmortal? Esa es la eterna pregunta que se hacen los personajes legendarios. ¿Lo descubriremos al final de la película? En cualquier caso, ésta es la última película de James Bond, con Daniel Craig tan eficaz como siempre.

– Aplazamiento a las 22:00 en el Foirail en caso de lluvia –

Cary Joji Fukunaga – USA – GB – 2021 – 2h43 – vf – mit Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek.

Ist James Bond unsterblich? Das ist die ewige Frage, die über legendäre Figuren gestellt wird. Werden wir die Antwort am Ende des Films erhalten? Auf jeden Fall ist dies der letzte James-Bond-Film, der von dem immer noch sehr erfolgreichen Daniel Craig verkörpert wird.

– Ausweichort 22 Uhr im Foirail, falls es regnet –

