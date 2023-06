Un été au ciné : Coupez Parc Ridgway Pau, 13 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Michel Hazanavicius – France – 2022 – 1h52 – avec Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois

Vrai ou faux film de zombies ? Tournage qui déraille ou trucages réussis ? Le réalisateur de OSS 117 nous entraîne dans cette folle histoire, remake d’un film japonais culte, NE COUPEZ PAS !

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Parc Ridgway avenue des Tilleuls

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Michel Hazanavicius – France – 2022 – 1h52 – with Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois

Real or fake zombie movie? Is the filming going off the rails, or are the tricks just right? The director of OSS 117 takes us into this crazy story, a remake of a cult Japanese film, NE COUPEZ PAS!

– Fallback 10pm at the Foirail in case of rain –

Michel Hazanavicius – Francia – 2022 – 1h52 – con Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois

¿Película de zombis real o falsa? ¿Se está saliendo de madre el rodaje o se trata de una falsificación con éxito? ¡El director de OSS 117 nos adentra en esta loca historia, remake de una película japonesa de culto, NE COUPEZ PAS!

– Aplazamiento a las 22h en el Foirail en caso de lluvia –

Michel Hazanavicius – Frankreich – 2022 – 1h52 – mit Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory Gadebois

Echter oder falscher Zombiefilm? Entgleiste Dreharbeiten oder gelungene Tricks? Der Regisseur von OSS 117 zieht uns in diese verrückte Geschichte hinein, die ein Remake des japanischen Kultfilms NE COUPEZ PAS ist!

– Umleitung 22 Uhr im Foirail bei Regen –

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pau