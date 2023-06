LIRE EN TRANSAT 2023 AVAILLES LIMOUZINE PARC RESIDENCE AUTONOMIE Availles-Limouzine, 19 juillet 2023, Availles-Limouzine.

Lire en transat 2023 approche à grands pas, et c’est Usson du Poitou qui ouvrira le bal de cette série de rencontres des bibliothèques hors des murs.

Le principe est simple ce sont les bibliothèques ou médiathèques du sud Vienne (territoire de la Mjc Champ Libre) qui sortent les livres hors des murs.

Cette année, c’est un collectif de 5 bibliothèques qui participent Usson-du-Poitou, Availles-Limouzine, Moussac-sur-Vienne, Isle-Jourdain et Queaux avec le soutien de la Mjc Champ Libre.

Elle s’inscrit et s’inspire de la manifestation nationale Partir en Livre et a débuté sur notre territoire en 2016. A l’époque, l’opération était nommée Lire en short. La MJC possédant des transats, le nom est venu ainsi.

La philosophie est surtout d’aller à la rencontre des lecteurs du territoire dans des lieux qui inspirent à la détente, à la lecture : un parc, un jardin, une aire de loisirs.

Alors pourquoi ne pas se prélasser dans un transat avec un bon bouquin. Dans chaque bibliothèque, personnel et bénévoles s’affairent quelques jours avant le rendez-vous afin de préparer une sélection de bouquins pour tous les publics, qu’ils sortent des murs.

À l’heure d’un monde ultra-connecté, le but est de (re)donner l’envie de s’abandonner à la lecture pendant quelques minutes, renouer avec le plaisir de lire.

C’est un événement qui se veut convivial, festif et populaire où on peut venir en famille entre amis. Les locaux et les touristes sont les bienvenus.

D’autres animations comme des jeux de plein air, des lectures des kamishibais, des tapis de lecture sont accessibles et disponibles. L’animation est gratuite et ouverte à tous, petits et grands.

Nouveauté cette année, la présence d’une conteuse du territoire, Corinne Pignoux sur 3 dates Usson du Poitou le 14 juin 2023, le 19 juillet à Availles-Limouzine, le 26 juillet à Moussac sur Vienne qui nous plongera dans son univers à partir de 16 h 30.

L’objectif de Lire en Transat est aussi de réunir les bibliothèques du territoire, de créer du lien entre nous, d’amener une synergie, une dynamique avec des animations communes. Dans notre ruralité, on veut démontrer que la culture et la littérature ont aussi toutes leurs places à la campagne.

Voici le programme :

Mercredi 14 juin 2023 de 15 h à 18 h jardins de la Clouère à Usson-du-Poitou, repli à la médiathèque en cas de pluie.

Mercredi 19 juillet de 15 h à 18 h à proximité du parc de la résidence Geneviève Pénicault à Availles-Limouzine

Mercredi 26 juillet de 15 h à 18 h sur l’aire de Loisirs à Moussac sur Vienne

Jeudi 3 août de 15 h à 18 h à l’Isle Jourdain parc de la mairie.

Samedi 11 novembre de 14 h à 16h30 lors de la fête de l’arbre à Queaux.

L’opération est soutenue par les communes participantes, la Mjc Champ Libre, le Département de la Vienne et la communauté de communes Vienne et Gartempe.

