Les Années 80, avec À vos oreilles Mercredi 21 juin, 19h00 Parc René Nicod

La Fête de la Musique, c’est mercredi 21 juin au centre-ville d’Oyonnax !

La Ville d’Oyonnax vous donne rendez-vous au Parc René Nicod pour un grand concert gratuit, et en plein air…

Venez vibrer au son des plus grands tubes des années 80 : les musiciens de « À Vos Oreilles » vous feront danser avec leur répertoire rempli de titres tous plus légendaires les uns que les autres !

Parc René Nicod Rue Brunet, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

©Ville d’Oyonnax