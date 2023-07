Le feu d’artifice de Pessac ! Parc Razon Pessac, 13 juillet 2023, Pessac.

Le feu d’artifice de Pessac ! Jeudi 13 juillet, 18h00 Parc Razon Entrée libre.

La ville de Pessac propose pour la fête nationale un concert et plusieurs animations musicales (concerts et DJ sets) au parc Razon.

À 23h, un feu d’artifice sera tiré depuis le parc Pompidou (de l’autre côté de l’avenue) et sera suivi d’un spectacle pyrotechnique son et lumière sur le thème « Songe d’une nuit étoilée ».

Infos pratiques

Tir du feu d’artifice : 23h

Parc Razon et Parc Pompidou, Av. Pierre Wiehn – 33600 Pessac

