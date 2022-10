Fresque de la biodiversité à Cachan le 15 octobre de 14h à 17h Parc Raspail Ornans Catégories d’évènement: Doubs

A l’occasion de la fête de la science, Carnouplanète et le collectif Maison Raspail organisent une fresque de la biodiversité, atelier ludique et collaboratif sur l’érosion de la biodiversité. Parc Raspail avenue du président Wilson Ornans Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:contact@cachan-en-transition.fr »}] A l’occasion de la fête de la science, le collectif Carnouplanète et le collectif Maison Raspail organisent une fresque de la biodiversité.

Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité.

Répartis par équipe de 5-7 vous devrez retrouver les liens entre 39 cartes pour comprendre ce qu’est la Biodiversité, ce qu’elle apporte et ce qui la dégrade.

Puis vous ferez de votre Fresque une œuvre d’art en la décorant, et rechercherez des pistes d’actions pour préserver la biodiversité

• où ? Maison Raspail, dans le parc Raspail.

• qui ? : pour tous à partir de 13 ans

• quand ? samedi 15 octobre de 14 h à 17 h

• Nombre de place limité. Comment s’inscrire : envoyer un email à :

• contact@cachan-en-transition.fr

