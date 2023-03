4e Rencontre de l’Economie Circulaire Parc Rambot, 7 avril 2023, Aix-en-Provence .

Cette 4e édition vous propose de vous mettre à l’heure de l’anti gaspi et de trouver les solutions utiles pour votre famille et votre entourage. L’économie circulaire, la protection de l’environnement et des êtres humains sont au centre des préoccupations des exposants qui vous accueillent au Parc Rambot pour cet événement pendant trois jours. Avec cette année une grande page ouverte pour les enfants. Pour cela, l’après-midi du vendredi sera entièrement consacrée aux scolaires. Et, pendant tout le week-end des animations leurs sont dédiées. Les exposants du Salon sont présents pour faire découvrir au grand public leurs produits, leurs savoir-faire et leurs techniques dans des domaines les plus variés de l’anti gaspi … Il y en a pour tous les goûts !



L’univers de l’économie circulaire vous aidera à connaître de nouvelles techniques pour participer à cet élan de l’anti gaspi au quotidien. Vous aimez ce qui touche à l’anti gaspi ? Venez découvrir les nouveautés pendant les ateliers, les conférences, les animations et les tables rondes.

Au cœur du salon dédié à l’anti gaspi , un espace spécial « enfant » est installé. Il s’agit d’un espace dédié aux différentes solutions offertes pour que les enfants d’aujourd’hui préservent la planète de demain.

bag.comite.directeur@gmail.com +33 7 62 65 21 95 https://www.brigade-anti-gaspi.com/

