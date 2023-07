TPA FESTIVAL 2023 : LA P’TITE FUMÉE Parc Rambot Aix-en-Provence, 23 septembre 2023, Aix-en-Provence.

TPA FESTIVAL 2023 : LA P’TITE FUMÉE Samedi 23 septembre, 19h30 Parc Rambot Entrée libre

L’association Aix’Qui et la Métropole Aix-Marseille Provence vous présentent le Terre de Provence Amplifiée :

Après plus de 300 concerts à travers le monde, La P’tite Fumée s’affirme comme l’un des fers de lance d’une scène électronique underground et festive. Les 4 musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un 4eme album “We Are The Machine” à l’image de leur nouvel univers musical.

Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où les vibrations du didgeridoo, les harmonies de la guitare et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu / basse / batterie.

C’est grâce à leur énergie bouillante et contagieuse que le groupe prône la fête et le partage à grands coups de BPM. Soyez prêt à pousser la machine!

Cette année vous pourrez déguster les spécialités créoles du Chef Fred ! Figure emblématique du restaurant associatif « Les Arcades », le chef Fred fera de votre passage au TPA Festival un véritable moment de convivialité ! Régalade assurée pour les papilles des petits et grands !

Avez-vous vu les signaux de fumée ? Le festival TPA revient pour une nouvelle édition avec – é dans la territoire de la métropole d’Aix-Marseille.

, , ce festival sera la promesse d’un bon moment convivial à passer autour d’une é où nous retrouverons sur scène des artistes à la renommée internationales mais également la scène émergente du tremplin Class’Eurock !

☀️ Cette édition se déroulera pendant ‘é é provençal et s’annonce brûlante ! Ce sera l’occasion de faire résonner haut et fort les musiques amplifiées de notre territoire et de partager !

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:30:00+02:00