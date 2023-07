Village des associations Parc public paysager Audenge, 3 septembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Rendez-vous traditionnel de la rentrée, le forum des associations se déroule le dimanche 3 septembre 2023 au niveau du parc public.

De 10h à 18h, venez rencontrer des dizaines d’associations venues vous présenter leur activité et échangez avec les bénévoles pour des conseils avisés.

Stands, animations, démonstrations, foodtrucks.

Vous trouverez sûrement votre bonheur !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Parc public paysager

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A traditional back-to-school event, the associations forum takes place on Sunday, September 3, 2023 in the public park.

From 10 a.m. to 6 p.m., come and meet dozens of associations presenting their activities, and talk to volunteers for expert advice.

Stalls, entertainment, demonstrations, foodtrucks.

You’re sure to find what you’re looking for!

El tradicional evento de vuelta al cole, el Foro de Asociaciones, se celebra el domingo 3 de septiembre de 2023 en el Parque Público.

De 10.00 a 18.00 h, venga a conocer a decenas de asociaciones que presentarán sus actividades y hablarán con voluntarios para recibir consejos de expertos.

Puestos, animaciones, demostraciones, foodtrucks.

Seguro que encuentra lo que busca

Das Forum der Vereine ist ein traditionelles Treffen zu Beginn des Herbstes und findet am Sonntag, den 3. September 2023 im öffentlichen Park statt.

Von 10 bis 18 Uhr können Sie Dutzende von Vereinen kennenlernen, die Ihnen ihre Aktivitäten vorstellen und sich von den Freiwilligen beraten lassen.

Stände, Animationen, Vorführungen, Foodtrucks.

Sie werden bestimmt etwas Passendes finden!

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coeur Bassin