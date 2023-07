Vide grenier du handball club audengeois Parc Public Paysager Audenge, 5 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Organisé par le Handball Club Audengeois. Vous pourrez profiter des nombreux aménagements du nouveau parc paysager de la Ville d’Audenge ..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 17:00:00. .

Parc Public Paysager

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Audengeois Handball Club. You will be able to take advantage of the many facilities of the new landscaped park of the town of Audenge.

Organizado por el Club de Balonmano de Audenge. Podrás aprovechar las numerosas instalaciones del nuevo parque ajardinado de Audenge.

Organisiert vom Handball Club Audengeois. Sie können die zahlreichen Annehmlichkeiten des neuen Landschaftsparks der Stadt Audenge genießen .

