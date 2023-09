Balade Gourmande au Lac de Pombonne Parc Public de Pombonne Bergerac, 5 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’association France Parkinson, organise une balade gourmande au lac de Pombonne. Balade de 3 à 5km.

Lors de cette balade, une herboriste fera découvrir les plantes qui nous entourent, la diversité du lieu et les bienfaits des plantes. A la fin de la balade, une dégustation de produits faits maison sera proposé, l’occasion d’échanger sur l’alimentation.

Cette balade est gratuite, mais réservée au plus de 60 ans pour un groupe de 20 personnes maximum.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : par SMS.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 12:30:00.

Parc Public de Pombonne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The France Parkinson association is organizing a gourmet walk around Lake Pombonne. A 3 to 5km walk.

During the walk, an herbalist will help you discover the plants that surround us, the diversity of the area and the benefits of plants. At the end of the walk, a tasting of homemade products will be offered, providing an opportunity to discuss food issues.

This walk is free of charge, but only for groups of 20 or more over 60.

REGISTRATION REQUIRED: by SMS

La asociación France Parkinson organiza un paseo gastronómico alrededor del lago de Pombonne. Un paseo de 3 a 5 km.

Durante el paseo, un herborista explicará las plantas que nos rodean, la diversidad de la zona y los beneficios de las plantas. Al final del paseo, se ofrecerá una degustación de productos caseros, lo que brindará la oportunidad de debatir sobre cuestiones alimentarias.

Este paseo es gratuito, pero para grupos de no más de 20 personas mayores de 60 años.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: por SMS

Die Vereinigung France Parkinson, organisiert einen Feinschmeckerspaziergang zum Lac de Pombonne. Spaziergang von 3 bis 5 km.

Während des Spaziergangs wird eine Kräuterkundlerin die Pflanzen, die uns umgeben, die Vielfalt des Ortes und die Vorteile der Pflanzen vorstellen. Am Ende des Spaziergangs gibt es eine Verkostung von selbstgemachten Produkten, die Gelegenheit, sich über Ernährung auszutauschen.

Der Spaziergang ist kostenlos, aber nur für Personen über 60 Jahre und für eine Gruppe von maximal 20 Personen.

OBLIGATORISCHE ANMELDUNG: per SMS

Mise à jour le 2023-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides