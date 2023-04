Jeu de piste géant Parc provincial zoologique et forestier Nouméa Catégories d’Évènement: Nouméa

Jeu de piste géant Parc provincial zoologique et forestier, 13 mai 2023, Nouméa. Jeu de piste géant Samedi 13 mai, 17h00 Parc provincial zoologique et forestier Sur inscription, 13 départs de 8 groupes/familles, premier départ à 17h30 et dernier à 20h30, durée du jeu : 1h30, lampe de poche obligatoire Notre équipe de paléontologue vient de retrouver la trace d’un animal inconnu !

Nous savons que vous pouvez les aider dans leur mission. Venez résoudre des énigmes qui vous permettront de reconstituer le nom de cette bête étrange, dont on a retrouvé des traces qu’en Nouvelle-Calédonie ! Parc provincial zoologique et forestier rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa Nouméa 98800 Portes de Fer Province Sud +687278951 https://www.province-sud.nc/pandoreweb/app/parc/PPZF https://www.facebook.com/ParcProvincialZoologiqueForestier [{« type »: « phone », « value »: « +687278951 »}] Ouvert en 1972, le Parc Provincial Zoologique et Forestier Michel Corbasson est aujourd’hui un lieu de visite incontournable. Parc provincial de 36 ha créé en 1962, Le parc Provincial Zoologique et Forestier Michel Corbasson (PPZF) est une aire protégée au titre du code de l’Environnement. Ce parc a été créé pour garantir la protection d’une des dernières parcelles de forêt sèche de la ville de Nouméa. Il abrite la seule collection d’animaux terrestres vivants de Nouvelle-Calédonie. La collection animale compte plusieurs espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. Oiseaux, lézards et mammifères endémiques sont présentés aux visiteurs. Quelques espèces remarquables : le cagou (Rhynochetos jubatus), la roussette (Pteropus ornatus), le corbeau calédonien (Corvus moneduloïdes), le gecko géant de Leach (Rhacodactylus leachinus). parking, ligne de bus N4 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

