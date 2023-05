Fleury fête la musique Parc Princesse de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais, 21 juin 2023, Fleury-les-Aubrais.

Mercredi 21 juin, 14h00

De 14 h à 20 h : partie acoustique avec la participation du conservation Maurice-Ravel, l’Harmonie Intercommunale Fleury/Saran, Julia Swing Band et la chorale Diapason

De 20 h 30 à 23 h : partie amplifié avec la participation de l’ensemble des musiques actuelles du conservatoire Maurice-Ravel, Club Flowery Country 45, Narcose, Argon’Stuart, Belles Rencontres et The Satisguys

Possibilité de restauration sur place par l’association Fleury Coeur de Ville et Tonnerre de Breizh

Parc Princesse de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais 57 boulevard de Lamballe 45400 FLEURY LES AUBRAIS Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Ville de Fleury-les-Aubrais