Les artistes de la nature et leurs musiques au clos Pichat du Bois-d’Oingt Parc Pichat Le Bois-d'Oingt Catégories d’Évènement: Le Bois-d'Oingt

Rhône Les artistes de la nature et leurs musiques au clos Pichat du Bois-d’Oingt Parc Pichat, 3 juin 2023, Le Bois-d'Oingt. Les artistes de la nature et leurs musiques au clos Pichat du Bois-d’Oingt 3 et 4 juin Parc Pichat Entrée libre Musiques de la nature, oiseaux des jardins : exposition d’artistes dans la maison Pichat. L’association Bien vivre au Bois-d’Oingt présente jusqu’au 18 juin 2023 les artistes : Yves Dimier, peintre calligraphe,

Sophie Savin, peintre,

Carole Perret, céramiste

Franck Rolier, aquarelliste

ainsi que des illustrations de livres anciens Parc Pichat 30 rue du 11 novembre 1918 69620 Le Bois-d’Oingt Le Bois-d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Parc paysager du 19e siècle avec des arbres anciens. Expositions, animations, arbres et poésie. parkings dans le village du Bois-d’Oingt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Marie-France Rochard Détails Catégories d’Évènement: Le Bois-d'Oingt, Rhône Autres Lieu Parc Pichat Adresse 30 rue du 11 novembre 1918 69620 Le Bois-d'Oingt Ville Le Bois-d'Oingt Departement Rhône Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Parc Pichat Le Bois-d'Oingt

Parc Pichat Le Bois-d'Oingt Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bois-d'oingt/

Les artistes de la nature et leurs musiques au clos Pichat du Bois-d’Oingt Parc Pichat 2023-06-03 was last modified: by Les artistes de la nature et leurs musiques au clos Pichat du Bois-d’Oingt Parc Pichat Parc Pichat 3 juin 2023 Le Bois-d'Oingt Parc Pichat Le Bois-d'Oingt

Le Bois-d'Oingt Rhône