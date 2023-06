Écrire et partager des Free Poems – de San Francisco au Kremlin-Bicêtre Parc Philippe Pinel Le Kremlin-Bicêtre, 10 juillet 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Écrire et partager des Free Poems – de San Francisco au Kremlin-Bicêtre 10 – 13 juillet Parc Philippe Pinel L’inscription se fait via les structures partenaires du projet : le centre social Germaine Tillion, le centre de loisirs Benoît Malon, le club Lacroix et la Croix-Rouge du Kremlin-Bicêtre. Chaque groupe est limité à 12 places, l’inscription est gratuite.

Nous travaillons sur les Diggers de San Francisco, groupe contestataire et artistique héritier des poètes de la génération Beat. Les Diggers étaient friands des gestes artistiques spontanés, audacieux et innovants. Ils croyaient au « FREE » dans le double-sens du mot anglophone : le libre et gratuit. Iels investissaient majoritairement la rue, mais plus généralement les lieux non dédiés au spectacle vivant. Les écrits poétiques des membres de ce collectif étaient toujours associés à l’engagement des corps et à l’incarnation. Il s’agit donc pour nous de faire expérimenter aux participant.es le travail théâtral de la poésie comme un élan de liberté : élan des corps, investissement d’un lieu non dédié (ici ce sera le parc Pinel au Kremlin-Bicêtre), création spontanée.

Durant la semaine du 10 juillet, les 6 membres du collectif BdThé animeront parallèlement trois ateliers de trois heures durant trois jours du lundi au mercredi. Les ateliers seront proposés à une douzaine de jeunes de 14 à 20 ans au Centre Social Germaine Tillion, à une douzaine de jeunes de 8 à 11 ans au Centre de Loisirs Benoît Malon, et à une douzaine de retraités volontaires du Club Lacroix, ainsi qu’un groupe de jeunes de la Croix Rouge du Kremlin-Bicêtre. L’objectif de ces séances sera triple: initier une mise en écriture de free poems par les participant.es à la manière des Diggers de San Francisco, initier aux fondamentaux du jeu d’acteur et d’actrice et aux fondamentaux de la mise en scène collective. Le quatrième et dernier jour sera la mise en commun du travail des différents groupes au Parc Pinel en prévision de la présentation publique.

Parc Philippe Pinel 1 rue Rossel 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T13:00:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

