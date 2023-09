Balade nature et atlas de biodiversité communale Parc Pereire Marcheprime, 30 septembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Balade nature et atlas de biodiversité communale au Parc Pereire, 10h à 12h30, animés par la Ligue de Protection des Oiseaux

« Insectes pollinisateurs, oiseaux, hérissons, venez découvrir les animaux qui fréquentent votre commune et vos jardins ainsi que les bons gestes pour les protéger !

Cette découverte se fera lors d’une balade nature encadrée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

Ce sera également l’occasion de construire un petit abris pour la faune et d’en apprendre plus sur ce qu’est un Atlas communal de la biodiversité.

En cas de mauvais temps, l’animation se fera dans la salle Blieck.

Évènement gratuit.

Information et inscription auprès de la Maison du Parc au 05 57 71 99 99 ou à info@parc-landes-de-gascogne.fr.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:30:00. EUR.

Parc Pereire

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nature walk and communal biodiversity atlas in Parc Pereire, 10am to 12:30pm, led by the Ligue de Protection des Oiseaux (French League for the Protection of Birds)

« Insect pollinators, birds, hedgehogs – come and discover the animals that live in your commune and gardens, and how to protect them!

This discovery will take place during a nature walk supervised by the Ligue pour la Protection des Oiseaux and the Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

It will also be an opportunity to build a small shelter for wildlife and learn more about the Atlas communal de la biodiversité.

In case of bad weather, the activity will take place in the Salle Blieck.

Free event.

Information and registration with Maison du Parc on 05 57 71 99 99 or info@parc-landes-de-gascogne.fr

Paseo por la naturaleza y atlas comunitario de la biodiversidad en el Parc Pereire, de 10.00 a 12.30 h, organizado por la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves)

« Insectos polinizadores, pájaros, erizos… ¡venga a descubrir los animales que viven en su localidad y en sus jardines, y lo que puede hacer para protegerlos!

Este descubrimiento tendrá lugar durante un paseo por la naturaleza supervisado por la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Liga para la Protección de las Aves) y el Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña.

También será una oportunidad para construir un pequeño refugio para la fauna y aprender más sobre lo que es un atlas de biodiversidad local.

En caso de mal tiempo, la actividad tendrá lugar en la Salle Blieck.

El acto es gratuito.

Información e inscripciones en la Maison du Parc: 05 57 71 99 99 o info@parc-landes-de-gascogne.fr

« Bestäubende Insekten, Vögel, Igel: Entdecken Sie die Tiere, die in Ihrer Gemeinde und Ihren Gärten leben, sowie die richtigen Maßnahmen, um sie zu schützen!

Diese Entdeckung wird bei einem Naturspaziergang gemacht, der von der Liga für Vogelschutz und dem regionalen Naturpark Landes de Gascogne begleitet wird.

Es wird auch die Gelegenheit sein, einen kleinen Unterschlupf für die Fauna zu bauen und mehr darüber zu erfahren, was ein kommunaler Atlas der Biodiversität ist.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den Blieck-Saal verlegt.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Informationen und Anmeldung beim Maison du Parc unter 05 57 71 99 99 oder unter info@parc-landes-de-gascogne.fr

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Coeur Bassin