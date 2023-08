Sur un air de guinguette Parc Peloste Boucau, 16 septembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Organisé par la fanfare La Boucalaise

Au programme: Jeux pour enfants , Animations musicales, Buvette et bar à vin, et Restauration.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Parc Peloste Rue Joseph Saint André

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by La Boucalaise brass band

On the program: Children’s games, musical entertainment, refreshment and wine bar, and catering

Organizado por la banda de música La Boucalaise

En el programa: juegos infantiles, animación musical, bar de refrescos y vinos, y comida y bebida

Organisiert von der Blaskapelle « La Boucalaise »

Auf dem Programm: Spiele für Kinder, musikalische Unterhaltung, Getränke- und Weinausschank und Verpflegung

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque