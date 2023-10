Le festival FACTS Parc Peixotto Talence, 16 novembre 2023, Talence.

Le festival FACTS 16 – 19 novembre Parc Peixotto

Le festival FACTS arts, sciences & société de l’université de Bordeaux est de retour du 16 au 19 novembre 2023. Il est le moment de restitution et de partage avec le public des créations des artistes accueillis en résidence à l’université, en collaboration avec des chercheurs et chercheuses.

Cette 4ième édition de FACTS (Festival Arts Créativité Technologies Sciences) est placée sous le signe des « Intuition(s) » : dans les arts comme dans les sciences, nos intuitions, qu’elles soient sensibles ou intellectuelles, humaines ou animales, offrent souvent le point de départ d’une recherche;

Ce thème riche et universel est appréhendé de manière très différente dans les quatre projets en résidence. Mais le point de rencontre de « Muets d’Hiver », « Hôpital Sensible », « Paroles d’Hommes » et « Makroskosmos » est l’exploration, l’interprétation de confessions en milieu hospitalier, de témoignages d’étudiantes et étudiants du monde venus étudier en France et encore bien d’autres univers qu’ils soient stellaire ou végétal.

Le Jardin botanique dans le parc Peixotto sera le lieu d’expression de « Muets d’Hiver » : un parcours expographique traitant de la rencontre entre la culture juridique, la botanique, la littérature et les arts plastiques et cherchant à développer l’idée du droit qui naît par l’échange, la discussion. Puisque les végétaux échangent entre eux pourquoi n’auraient-ils pas de droits ?

Le Jardin botanique accueillera également le dimanche 19 novembre la soirée de clôture du Festival.

Pour retrouver le programme complet (dispositif immersif, mise en voix, performances, exposition, jeux, soirée DJ set, cinéma, visites guidées, rencontres, … ) et les lieux de FACTS, rendez-vous sur le site

Parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/decouvrir-talence/environnement/parcs-espaces-verts/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.facts-bordeaux.fr/ »}] [{« link »: « http://www.facts-bordeaux.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:30:00+01:00

FACTS « Intuitions »