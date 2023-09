L’art & la manière Parc Peixotto Talence, 7 octobre 2023, Talence.

L’art & la manière Samedi 7 octobre, 11h00 Parc Peixotto Entrée libre

Talence Évènements organise l’édition #2023 du marché de créateurs « L’Art & la Manière », samedi 7 octobre, de 11h à 19h, dans le sous-bois du parc Peixotto.

Des créatrices et des créateurs passionnés exposeront une grande variété de créations artisanales, écologiques, durables et originales. Les stands des créateurs proposeront aux visiteurs, dans un espace agréablement agencé dans le sous-bois, créations textiles, confections fait-main, florales, bijoux, luminaires, maroquinerie, objets de décoration intérieure, cosmétiques naturels, produits bio et zéro déchet.

Dans une ambiance chaleureuse, festive et conviviale, chacun pourra flâner au gré des stands, échanger avec les exposants et glaner de quoi se faire plaisir. Restauration sur place.

Parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/decouvrir-talence/environnement/parcs-espaces-verts/ [{« type »: « email », « value »: « contact@talenceevenements.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 82 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

