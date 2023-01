LE FESTIVAL ODP TALENCE #8 Parc Peixotto, 8 juin 2023, Talence.

LE FESTIVAL ODP TALENCE #8 8 – 11 juin Parc Peixotto

Rendez-vous entre le 8 et 11 juin 2023 au Parc Peixotto, pour 4 jours de musique et de fête, mais aussi de soutien aux orphelins des sapeurs-pompiers de France !

PROGRAMMATION 2023 – Edition #8 https://youtu.be/jh1m0_74_5Y JEUDI 8.06

MIKA / TROIS CAFÉS GOURMANDS / JULIEN GRANEL

VENDREDI 9.06

JULIETTE ARMANET / GREGORY PORTER / MALO’

SAMEDI 10.06

TEXAS / IZÏA / PIERRE DE MAERE

DIMANCHE 11.06

RTL2 POP-ROCK LIVE : Showcases gratuits En savoir plus sur la programmation TARIF Pass 1 jour à 54€ // Pass 2 jours au choix à 86€ // pass 3 jours à 117€ Tarifs enfants : de 2 à 10 ans : 15€ le pass 1 jour // Gratuit pour les – de 2 ans.

Le dimanche est gratuit.

Nouveauté : Paiement 3 fois sans frais à partir de 70€ d’achat, uniquement sur la billetterie officielle et jusqu’au 18/03/2023 inclus. Plus d’infos sur : www.festival-odp.com Un festival familial et solidaire Au même titre que les Solidays, les Enfoirés, le Festival ODP est avant tout une œuvre solidaire. Depuis la création du festival, 190 000 € (dont 50 000€ en 2022, année record) ont été reversés à l’Œuvre des Pupilles des Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France.

L’objectif principal de cette association est d’assurer un soutien moral et financier à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé. L’association accompagne ainsi les orphelins jusqu’à leur entrée dans la vie active, voire tout au long de leur vie. UN MINI FESTIVAL DESTINÉ AUX ENFANTS

Le Festival ODP Talence se veut chaleureux et festif tout en conservant une taille humaine, pour laquelle le Parc Peixotto de Talence est idéal avec son jardin à la française et ses ombrages. Depuis 2019, les concerts du week-end sont précédés en journée par le mini festival destiné aux enfants : OCIANE MATMUT ODP KIDS. Durant deux jours d’animations entièrement gratuites, les plus petits peuvent découvrir les métiers du feu sous forme d’activités amusantes et pédagogiques. Ce mini festival est entièrement gratuit et son accès est libre? UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE

Le festival ODP Talence, c’est aussi un village gourmand avec une vingtaine de food trucks qui vous proposeront toute une palette de saveurs ! Un petit coin de paradis pour les papilles, où se restaurer à l’ombre des arbres entre deux concerts. Pour tout savoir sur le transport et l’accès au festival, rendez-vous sur le site ODP festival Talence, dans la rubrique info-pratique.

