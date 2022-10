Les animaux et nous Parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Les animaux et nous Samedi 15 octobre, 09h00 Parc Peixotto
Talence

Organisé par la Maison du développement durable

Le samedi 15 octobre au parc Peixotto, venez en apprendre davantage sur les animaux de votre quotidien, mais aussi découvrir d’autres espèces animales et devenir bénévoles pour des associations ! Parc Peixotto Peixotto 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lpo.fr/lpo-locales/la-lpo-en-nouvelle-aquitaine/lpo-aquitaine »}, {« link »: « https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/bordeaux »}, {« link »: « https://www.ecole-du-chat-bordeaux.com/ »}, {« link »: « https://don.chiensguides-alienor.org/ »}] Le samedi 15 octobre au parc Peixotto, venez en apprendre davantage sur les animaux de votre quotidien, mais aussi découvrir d’autres espèces animales et devenir bénévoles pour des associations !

Cet événement a pour objectif de sensibiliser le public à la cause animale, à la protection des animaux et de la nature, à travers des ateliers dédiés. En présence d’associations pour la protection animale comme la ligue de protection des oiseaux, ou encore l’association L214, Tous aux abris… Vous pourrez en apprendre plus sur les habitats et la préservation des espèces locales. Repartez avec votre abri à hérisson, pour protéger la faune de votre jardin cet hiver. Découvrez également les associations d’adoptions comme l’École du Chat Libre ou encore le travail des chiens guides avec l’association Aliénor. Détail de la programmation Consultez le dépliant pour retrouver le détail des associations et stands présents durant cette demi-journée consacrée aux animaux.

