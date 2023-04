FÊTE DE L’ÉTÉ Parc paysager Kanfen Kanfen Catégories d’Évènement: Kanfen

Moselle

FÊTE DE L’ÉTÉ Parc paysager, 15 juillet 2023, Kanfen Kanfen. Kanfen ,Moselle , Kanfen FÊTE DE L’ÉTÉ 38 rue d’Hettange Parc paysager Kanfen Moselle Parc paysager 38 rue d’Hettange

2023-07-15 15:00:00 15:00:00 – 2023-12-31

Parc paysager 38 rue d’Hettange

Kanfen

Moselle Kanfen . La manifestation organisée en collaboration avec les associations kanfenoises a tenu toutes ses promesses en 2022 et vous avez été nombreux à admirer les voitures anciennes et à faire la fête jusqu’à tard dans la soirée. Au regard de ce succès, cette fête de mi-juillet sera reconduite et l’élément phare sera à nouveau l’exposition des voitures anciennes. mairie-kanfen@orange.fr +33 3 82 50 61 10 https://www.kanfen.fr/ Parc paysager 38 rue d’Hettange Kanfen

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Kanfen, Moselle Autres Lieu Kanfen Adresse Kanfen Moselle Parc paysager 38 rue d'Hettange Ville Kanfen Kanfen Departement Moselle Tarif Lieu Ville Parc paysager 38 rue d'Hettange Kanfen

Kanfen Kanfen Kanfen Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kanfen kanfen/

FÊTE DE L’ÉTÉ Parc paysager 2023-07-15 was last modified: by FÊTE DE L’ÉTÉ Parc paysager Kanfen 15 juillet 2023 38 rue d'Hettange Parc paysager Kanfen Moselle Kanfen Moselle Parc paysager Kanfen

Kanfen Kanfen Moselle