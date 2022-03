Parc paysager du Grand Séchoir Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Vinay Catégories d’évènement: Isère

Vinay

Parc paysager du Grand Séchoir Le grand séchoir – Maison du pays de la noix, 4 juin 2022, Vinay. Parc paysager du Grand Séchoir

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le grand séchoir – Maison du pays de la noix

Parcourez les allées du parc, de l’arboretum des noyers du monde au verger des noyers de l’AOP noix de Grenoble, en passant par le conservatoire des variétés anciennes pour découvrir une richesse botanique remarquable. Tout en flânant sous les noyers, voyagez au fil de la longue et riche histoire de la noix de Grenoble et admirez l’une des premières machines à ramasser les noix.

Entrée libre

Richesse botanique des noyers Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vinay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vinay Autres Lieu Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Adresse 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vinay lieuville Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Departement Isère

Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinay/

Parc paysager du Grand Séchoir Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 2022-06-04 was last modified: by Parc paysager du Grand Séchoir Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Le grand séchoir - Maison du pays de la noix 4 juin 2022 Le grand séchoir - Maison du pays de la noix Vinay Vinay

Vinay Isère