Spectacles tout public : Parleras-tu? et Le harcèlement du dentifrice Parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 7 juillet 2023, Saint-Jean-du-Gard.

Spectacles tout public : Parleras-tu? et Le harcèlement du dentifrice Vendredi 7 juillet, 15h00 Parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard Gratuit

Les 2 spectacles présentés seront suivis d’un échange avec le public. Ils sont organisés dans le cadre d’une semaine théâtrale avec les enfants du centre de loisirs du centre social l’Oustal à Saint-Jean-du-Gard

PARLERAS-TU ?

Mise en scène et écriture : Eva Guland

Avec : Eva Guland et Mathieu Hohler

Création sonore : Estelle Lembert

Regards complices : Francis Farizon et Estelle Sorribas

Diffusion : Alicia Debieuvre

De cafés en biscottes, Claude et Claude, deux ami.es, ont 50 minutes pour rendre compte d’une enquête basée sur des paroles d’enfants et d’adolescent.es. Entre les témoignages sonores et leurs analyses, iels trouveront peut-être des morceaux d’enfance qu’iels croyaient perdu. Ont-iels vraiment appris à se ranger dans la bonne case ? A rester à leur place ?

Suivi du spectacle :

LE HARCELEMENT DU DENTIFRICE

Mise en scène et écriture : Mathieu Hohler

Avec : Mathieu Hohler

Regard complice : Eva Guland

Gabriel est un enfant réservé, témoin silencieux du monde bruyant des grandes personnes. Harcelé par ses camarades, il ne trouve aucun espace pour en parler, ni à l’école, ni dans sa famille. Il fugue et rencontre des personnages loufoques avec lesquels il s’interroge : qui prête l’oreille aux enfants ?

Parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard Espace Paulhan, Av. de la Résistance, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

©Jules Metayer