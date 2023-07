SPECTACLE L’ARCHIPEL DE LA ROUGEOTTE Parc Paul Arnal Florac Trois Rivières, 16 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

La Rougeotte est un écrivain public se baladant dans les rues avec son écritoire à roulettes, pour amener l’écriture dans la rue, la désacraliser. Personnage atypique il ne faut pas cependant se laisser prendre par la dégaine débraillée. La Rougeotte….

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Parc Paul Arnal

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



La Rougeotte is a public letter-writer who wanders the streets with his writing pad on wheels, bringing writing out into the street and desecrating it. He’s an atypical character, but don’t let his scruffy appearance fool you. La Rougeotte…

La Rougeotte es un escritor público que recorre las calles con su maletín de escritura sobre ruedas, sacando la escritura a la calle y sacándola de las sombras. Es un personaje atípico, pero no se deje engañar por su aspecto desaliñado. La Rougeotte…

La Rougeotte ist ein öffentlicher Schriftsteller, der mit seinem rollenden Schreibpult durch die Straßen zieht, um das Schreiben auf die Straße zu bringen und es zu entweihen. Sie ist eine atypische Person, aber man sollte sich nicht von ihrem ungepflegten Äußeren täuschen lassen. Die Rougeotte…

