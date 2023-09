Repas partagé au parc Pasteur Parc Pasteur Orléans, 1 septembre 2023, Orléans.

Repas partagé au parc Pasteur Vendredi 1 septembre, 19h00 Parc Pasteur Entrée libre

Venez profiter, entre habitants des quartiers Pasteur et Saint-Vincent, d’un moment de convivialité et d’un repas partagé dans l’écrin de verdure du parc Louis-Pasteur. Pour participer et prendre place à la table, il suffit de venir avec des salades, des plats cuisinés, des spécialités culinaires, des boissons…

Rendez-vous à l’esplanade de la Résistance et de la Déportation.

Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T21:00:00+02:00

repas partagé soirée à thème

Comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint Vincent