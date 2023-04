Exposition « L’Inventaire en région Centre-Val de Loire, 50 ans que ça dure ! » Parc Pasteur Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Exposition « L’Inventaire en région Centre-Val de Loire, 50 ans que ça dure ! » Parc Pasteur, 20 avril 2023, Orléans. Exposition « L’Inventaire en région Centre-Val de Loire, 50 ans que ça dure ! » 21 avril – 31 mai Parc Pasteur Entrée libre L’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Centre-Val de Loire vient de fêter ses cinquante ans. Pour clôturer cet anniversaire en beauté, la Région a invité les internautes à concevoir la prochaine exposition de photographies du patrimoine régional ! De février à mars 2023, ils ont choisi leurs photos préférées. Les clichés gagnants sont présentés en mai 2023 sur les grilles du Parc Pasteur à Orléans et également disponibles en ligne. Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

