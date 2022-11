MARCHE AFGHANE de septembre à juin Parc Pasteur Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

MARCHE AFGHANE de septembre à juin Parc Pasteur, 23 novembre 2022, Orléans. MARCHE AFGHANE de septembre à juin 23 novembre – 14 décembre, les mercredis Parc Pasteur

75€ de septembre à juin

La Marche Afghane : la respiration marchée ! Un anti-stress naturel. Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire La Marche Afghane est une technique de respiration synchronisée sur le rythme de vos pas. En se focalisant sur votre respiration, elle permet une meilleure oxygènation dans votre corps et stimule votre circulation sanguine.

Un anti-stress naturel.

Une activité complète

Tous les mercredis à 13h45 au parc Pasteur (RdV au kiosque coté rie Pierre 1er de Serbie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T13:45:00+01:00

2022-12-14T14:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Parc Pasteur Adresse rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 20 Age maximum 99 lieuville Parc Pasteur Orléans Departement Loiret

Parc Pasteur Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

MARCHE AFGHANE de septembre à juin Parc Pasteur 2022-11-23 was last modified: by MARCHE AFGHANE de septembre à juin Parc Pasteur Parc Pasteur 23 novembre 2022 orléans Parc Pasteur Orléans

Orléans Loiret