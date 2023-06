Fit’Ogether – Séance de sport gratuite en extérieur Parc Pasteur Orléans, 5 mars 2022, Orléans.

Fit’Ogether – Séance de sport gratuite en extérieur 5 mars 2022 – 28 juin 2023 Parc Pasteur Accessible à tous. Inscription obligatoire via le site internet de l’évènement.

Bonjour, chers Orléanais ! ?

Le Fit’Ogether, c’est quoi ?

Un Fit’ challenge, animé par un passionné de sport, pour te remettre en forme et construire un corps dont tu as toujours rêvé ! ⭐

Un « O » pour t’informer que cet évènement se déroulera bien dans ta ville d’Orléans ! ?

Un « gether » (together = ensemble) pour te motiver à venir accompagné(e)s, et dépenser des calories en groupe dans la joie et la bonne humeur ! ?

Que tu sois sportif ou non, que tu viennes seul ou accompagné, nos sessions de sport sont adaptées pour passer un moment convivial et pour brûler un maximum de calories en communauté ! ??

Et si tu es prêt pour un meilleur mode de vie sain et actif, ose venir nous voir et faire la différence ! ?

Gratuit et accessible à tous (adultes, enfants, seniors), on se retrouve selon le planning des séances défini.

Les séances se déroulent au Parc Pasteur

N’oublie pas de venir avec ta tenue de sport, ta serviette, ta gourde d’eau et ton tapis de sport !

? ATTENTION : l’inscription aux séances est obligatoire. Merci de valider votre inscription en cliquant sur le lien du site internet. Un formulaire à remplir est mis à votre disposition. ?

Pour plus d’informations et pour t’inscrire à un de nos évènements, consulte le site internet du Fit’ogether.

Parc Pasteur rue Jules Lemaître, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:00:00+01:00 – 2022-03-05T12:00:00+01:00

2023-06-28T18:30:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00

Sport communauté