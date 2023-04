Les brebis du Parc des Coteaux parc panoramis Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Les brebis du Parc des Coteaux parc panoramis, 6 mai 2023, Bassens. Les brebis du Parc des Coteaux Samedi 6 mai, 10h00, 16h00 parc panoramis Sur inscription en ligne Suzanne Lefort, bergère du parc des Coteaux, vous présente son troupeau et son métier : c’est quoi une brebis ? Et la vie d’un troupeau en ville ? C’est dur d’être bergère ? Trouvez la réponse à toutes ces questions et bien plus encore !

Durée 1 heure. 12 personnes par séance. parc panoramis rue Maurice Toutaud Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

