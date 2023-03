Les habitants des zones humides parc Panoramis Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Les habitants des zones humides parc Panoramis, 15 avril 2023, Bassens. Les habitants des zones humides Samedi 15 avril, 19h00 parc Panoramis Gratuit, 20 personnes L’association Cistude Nature vous propose cette balade nocturne à la rencontre des amphibiens.

Après vous avoir apporté les connaissances nécessaires pour les observer et les identifier, vous partirez sur le terrain pour une séance de capture respectueuse, d’observation et d’identification. Si la météo est défavorable, l’animation sera reportée au 29 avril, même heure, même lieu. parc Panoramis Panoramis, Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

parc des Coteaux biodiversité Cistude nature

