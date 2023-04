Fête du 14 juillet Parc Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Fête du 14 juillet Parc Palmer, 14 juillet 2023, Cenon. Fête du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 19h00 Parc Palmer entrée libre Programme

Dès 19h, Parc Palmer Animation musicale : Bastringue Musique Cocktail Tropical

Spectacle pyrotechnique Restauration, foodtrucks & buvette sur place Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

