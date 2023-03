Balade dessinée Parc Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Balade dessinée Parc Palmer, 24 juin 2023, Cenon. Balade dessinée Samedi 24 juin, 14h30 Parc Palmer Gratuit, 10 personnes, enfants accompagnés obligatoirement, matériel de dessin non fourni, venez avec le vôtre Delphine Garcia arpente depuis fin 2021 les sentiers du parc des Coteaux pour croquer les paysages et les gens qui y gravitent. Son « carnet de voyage » sera, nous l’espérons, bientôt publié ! En attendant, Delphine vous propose de l’accompagner avec vos crayons et papiers pour dessiner avec elle dans le parc Palmer ! Matériel de dessin non fourni, venez avec le vôtre. Parc Palmer Parc palmer, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00 parc des Coteaux biodiversité Delphine Garcia

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Parc Palmer Adresse Parc palmer, Cenon Ville Cenon Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Parc Palmer Cenon

Parc Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Balade dessinée Parc Palmer 2023-06-24 was last modified: by Balade dessinée Parc Palmer Parc Palmer 24 juin 2023 Cenon Parc Palmer Cenon

Cenon Gironde