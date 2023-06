Sénéfesti Parc Palmer Cenon, 24 juin 2023, Cenon.

Sénéfesti Samedi 24 juin, 09h00 Parc Palmer Gratuit / tout public

Une journée où initiatives et pratiques culturelles en rapport avec l’Afrique et sa diaspora trouvent un espace de vie. Sénefesti est l’occasion est de mettre en lumière des pratiques artistiques des communautés linguistiques du Sénégal et des populations de la Nouvelle-Aquitaine.

Pays invité: la Tunisie

Stands exposants, espace famille, exposition « performance réalisation d’une fresque », battle Allstyles, show hip-hop, prestation rap, sabar « Taneber », animation DJ… sont au porgramme de cette journée !

Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:45:00+02:00

