Course d’ Orientation Parc Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Course d’ Orientation Parc Palmer, 16 juin 2023, Cenon. Course d’ Orientation Vendredi 16 juin, 09h00 Parc Palmer Organisation d’une Course d’Orientation au parc Palmer handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ecsgbordeaux2023.fr/ »}, {« link »: « https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/course-dorientation-us-cenon »}] Le club de l’USCenonCO organise une épreuve de course d’orientation : Vendredi16 juin 2023 de 9h à 18h dans le Parc Palmer Dans le cadre des « jeux Européens du sport d’entreprise » se déroulant du 14 au 18 juin 2023 sur Bordeaux Métropole. Contacts / Inscriptions : US CENON COURSE D’ORIENTATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00

2023-06-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Parc Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Ville Cenon Age maximum 99 lieuville Parc Palmer Cenon Departement Gironde

Parc Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Course d’ Orientation Parc Palmer 2023-06-16 was last modified: by Course d’ Orientation Parc Palmer Parc Palmer 16 juin 2023 Cenon Parc Palmer Cenon

Cenon Gironde