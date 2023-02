Parcours du Coeur Parc Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Parcours du Coeur Parc Palmer, 2 avril 2023, Cenon. Parcours du Coeur Dimanche 2 avril, 09h00 Parc Palmer

Gratuit / tout public

Courir pour prévenir! alors chaussez vos baskets et venez bichonner votre coeur à l’occasion de cette nouvelle édition du Parcours coeur, au Parc Palmer ! Parc Palmer 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.fedecardio.org/”}] Tous les ans, c’est la course à ne pas rater! Organisée par la ville de Cenon en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie (FFC), ainsi que d’ autres associations locales. Nouvelle édition du « Parcours du Cœur » au Parc Palmer qui a pour objectif la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

Ouverte à petits et grands, la course est adaptée à chacun avec deux parcours balisés. Bénévoles et associations de santé se mobilisent autour de la Fédération Française de Cardiologie pour sensibiliser le public aux bienfaits d’une activité physique régulière.

Tout au long de la matinée: des stands associatifs, tombola, quizz, ateliers de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires

Programme susceptible d’être complété

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T09:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Parc Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Parc Palmer Cenon Departement Gironde

Parc Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Parcours du Coeur Parc Palmer 2023-04-02 was last modified: by Parcours du Coeur Parc Palmer Parc Palmer 2 avril 2023 Cenon Parc Palmer Cenon

Cenon Gironde