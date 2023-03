Visite découverte du Parc oriental Parc Oriental de Maulévrier Maulévrier Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite découverte du Parc oriental Parc Oriental de Maulévrier, 4 juin 2023, Maulévrier. Visite découverte du Parc oriental Dimanche 4 juin, 15h00 Parc Oriental de Maulévrier Individuel à partir de 18 ans 9,50 € PMR, étudiants, jeunes 12 – 17 ans, demandeurs d’emploi 8 € Individuel moins de 12 ans Gratuit Visite commentée du jardin japonais par le chef jardinier ou le président de l’association du Parc Oriental de Maulévrier. Parc Oriental de Maulévrier Place de la Mairie 49360 Maulévrier Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 55 50 14 http://www.parc-oriental.com Le Parc Oriental de Maulévrier est un jardin d’inspiration japonaise de transformation où la nature est admirée comme symbole du temps, rythmant les saisons. La végétation au Parc Oriental, riche de plus de 400 espèces, marque les saisons par ses variations de couleurs au fil de l’année : la floraison de blanc et de rose des cerisiers (Hanami) puis des azalées au printemps, les camaïeux de verts en été, le flamboiement des feuilles d’érables en automne (Koyo). Comme une métaphore du cycle de la vie, le printemps symbolise la jeunesse, l’été l’âge adulte, l’automne la sagesse du grand âge, et l’hiver évoque le repos avant la nouvelle saison. La circulation de l’eau dans le jardin, d’est en ouest, représente la course du soleil du levant au couchant. Ouvert tous les jours du 15 mars au 15 novembre 2023 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

