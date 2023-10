Evasion Nature Parc Olhain Maisnil-lès-Ruitz, 23 octobre 2023, Maisnil-lès-Ruitz.

Evasion Nature 23 – 27 octobre Parc Olhain Participation financière de 50 €

8 jeunes de 11 à 15 ans partiront en séjour du 23 au 27 octobre au parc d’Olhain. Les 8 jeunes respecteront la mixité puisqu’il y aura 4 filles et 4 garçons. Ils seront hébergés à la résidence Ethic Etapes du parc en pension complète. Ils bénéficieront d’activités et d’animations variées autour de la nature et des sports (randonnée, balade en vélo, jeu de piste, course d’orientation et grand jeu autour de la biodiversité).

Lors du séjour, des temps de vie quotidienne seront mis en place, avec des règles de vie que l’on aura co-construit et des temps d’expression et de construction du séjour afin les jeunes soient acteur de celui-ci.

Le groupe sera encadré par un responsable et un animateur. Le public bénéficiaire a été repéré par le club ados boilly qui œuvre chaque jour à se faire connaître des jeunes ainsi que par le club de prévention AAPI qui travaille sur le terrain avec les jeunes du territoire.

Parc Olhain Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

