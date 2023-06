Sport de Nature et découverte du patrimoine local Parc Olhain Maisnil-lès-Ruitz Maisnil-lès-Ruitz Catégories d’Évènement: Maisnil-lès-Ruitz

Pas-de-Calais Sport de Nature et découverte du patrimoine local Parc Olhain Maisnil-lès-Ruitz, 17 juillet 2023, Maisnil-lès-Ruitz. Sport de Nature et découverte du patrimoine local 17 – 21 juillet Parc Olhain Le séjour se déroule sur le site du parc d’Olhain dans le département du Nord. L’hébergement se fait sous tentes dans un parc extérieur clos. Un grand réfectoire est également accessible pour les repas sur place, ainsi qu’un espace sanitaire afin de permettre d’accueillir les jeunes dans des conditions optimales Journée type :

A partir de 7h30 : Lever échelonnée – Gestion du pointage, réveil, salle de réveil et petit déjeuner.

9h 11h45 : Projets à la carte ou grande pédagogique animation -Proposition de projets et d’activités en lien avec le projet.

11h45 12h : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

12h 13h : Repas – Gestion des tables

13h 14h : Temps calme – Propositions d’activités calmes, relaxation, jeu de société. Temps en autonomie. 14h16h30 : Proposition d’animations en lien avec le projet pédagogique – Grand jeu ou grandes animations.

16h30 16h45 : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

16h45 17h : Goûter – Distribution du goûter

17h 19h : Projets à la carte et douches – Proposition de projets en lien avec le projet pédagogique – Gestion du temps des douches.

19h 20h : Repas – Gestion des tables

20h 21h30 : Veillée – Proposition de veillées en lien avec le projet pédagogique.

21h30 21h45 : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

Parc Olhain Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

