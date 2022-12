Séjours au Parc d’OLHAIN – BOILLY NATURE Parc Olhain, 25 juillet 2022, Maisnil-lès-Ruitz.

Séjours au Parc d’OLHAIN – BOILLY NATURE 25 juillet – 5 août Parc Olhain

70,00 EUROS

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Parc Olhain Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Cet été, dans le cadre du dispositif « colos apprenantes « , nous proposons deux séjours au Parc d’OLHAIN ; le premier du 25 au 2 juillet pour 24 enfants âges de 6 à 11 ans et le second séjour du 1er au 5 août pour 12 enfants et 12 jeunes. Soit au total 48 bénéficiaires dont 24 filles et 24 garçons. 36 enfants et jeunes sont issus des quariers prioritaires EPIDEME et BLANC SEAU.

Durant les deux séjours, les enfants et jeunes seront hébergés au Parc d’OLHAIN dans des chambres de 4 à 5 personnes. Les groupes seront encadrés par un responsable,3 animateurs et une enseignante qui viendra animer les temps d’activités en soutien aux apprentissages; ces temps seront calés dans la 2ème partie de l’après-midi.

Les livrets d’activités qui seront adaptés en fonction du niveau scolaire des enfants, auront été préparés en amont par une enseignante de l’école Victor Hugo (école avec laquellle nous sommes déjà en partenariat pour le dispositif d’accompagnement à la scolarité).

Durant le séjour, les enfants et jeunes bénéficieront d’une ouverture sportive (équitation, VTT, accrobranches, activités nautiques, escalade), artistiques et culturelles (veillées, activités WOOCRAFT, projet photo avec la maison de la photo); activités qui viendront en soutien des apprentissages en valorisant l’investissement et les compétences des enfants et jeunes.

Dans notre projet, un axe important est conscré aux liens avec les familles : information et sensibilisation des parents par le biais d’échanges, de flyers, de communication numérique (FACEBOOK et site internet du centre social), de temps de rencontres individuelles et collectives d’information et d’échanges afin de valider l’inscription de l’enfant.

Les enfants et jeunes bénéficiaires de nos deux séjours seront inscrits au sein de nos ACM, et pour une majorité d’entre-eux ont été repérés et orientés par les écoles sur le dispositif d’accompagnement à la scolarité et par les équipes du P.R.E.de TOURCOING sur des actions de loisirs et d’ouverture sportive et culturelle.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T09:00:00+02:00

2022-08-05T17:00:00+02:00